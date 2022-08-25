Обратите внимание, что оккупанты, несмотря на прогнозы, не обстреливали Киев 24 августа, сообщает 24 канал. По словам внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича, россияне будто бы в некоторой мере исчерпали свои запасы ракет и не заинтересованы в эскалации, а главное, чего они хотят – это перемирие.
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Ночью после Дня Независимости россияне продолжали обстрелы
Около 3:00 25 августа во многих восточных и центральных областях Украины из-за очередной угрозы вражеских обстрелов объявили воздушную тревогу. Вскоре в ряде городов стали сообщать о взрывах:
- Сначала они прозвучали на Киевщине. Местные жители заметили, что взрывы были многочисленными. Кроме того, они слышали звуки полетов истребителей. Скорее всего, ракеты запускали с территории беларуси, а именно – из Гомельского района.
- Впоследствии взрывы прогремели в Николаеве. О них стали сообщать в 3:25.
- Уже через полчаса взрывы услышали в Харькове.
- Также россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Кривой Рог. Эту информацию уже подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.
Обратите внимание, что официальных подтверждений вражеских "прилетов" в Харькове и Николаеве пока нет. По состоянию на 5:15 воздушная тревога была отменена везде, кроме Луганщины и Никопольской общины Днепропетровской области.
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Какие населенные пункты оккупанты обстреляли в День Независимости
По информации "Оперативный ВСУ", после многочисленных сообщений о воздушной тревоге 24 августа по Украине распространилась волна фейковых сообщений о взрывах в Белой Церкви, Ровно, Харькове и Житомирской области.
Кроме этого, в День Независимости были сообщения о фейковых минированиях объектов инфраструктуры в Виннице, Ровно, во Львове, Хмельницком и Киеве. В свою очередь, официально подтвержденные вражеские обстрелы случились в:
- Миргороде, Полтавская область;
- Харькове, Малой Даниловке, Дергачах, Харьковская область;
- Никопольском, Синельниковском, Криворожском, Днепровском районах Днепропетровской области;
- Шепетовском районе Хмельницкой области;
- Николаеве, Баштанской, Березнеговатской, Новобугской общинах Николаевской области;
- Запорожье, Запорожская область;
- Эсманской, Зноб-Новгородской, Белопольской общинах Сумской области;
- Черниговском районе Черниговской области;
- на линии разграничения в Донецкой области.
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