Зрадник надавав російській розвідці таємну інформацію

Прокурори довели, що українця завербували ще у 2007 році працівники фсб росії. До лютого 2022 року зрадник таємно працював на ворога.

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Працівник уряду допомагав російській розвідці здійснювати підривну діяльність проти України. На своїй посаді він мав доступ до інформації, яка надходить від центральних органів влади до Кабміну. Ці дані чиновник за гроші особисто передавав російським фсбшникам.

Шевченківський районний суд Києва визнав ексслужбовця винним у державній зраді. Окрім тюремного терміну, у зрадника конфіскували все майно, яке йому належить.

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Про викриття зрадника Служба безпеки України повідомила в червні. Правоохоронці розповіли, що провели цілу спецоперацію з викриття ворожих агентів. Тоді з'ясувалося, що зрадник був і в Торгово-промисловій палаті.

У СБУ зазначили, що завідувача відділу Секретаріату Кабміну агента "Кірєєва" завербували, коли він їздив у росію. Звідти українець повернувся вже з оперативним псевдонімом, мобільним телефоном, щоб передавати інформацію, та завданнями.

російські куратори платили за інформацію від 2 до 15 тисяч доларів залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних. Після викриття СБУ фігуранти зізналися у скоєному,

– розповіли у спецслужбі.

За весь період своєї жалюгідної діяльності зрадник "заробив" 27 тисяч доларів.

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