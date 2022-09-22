Мужчина занимался дискредитацией военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов. Он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников в Киевской области.

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СБУ задержала блоггера

В своих стримах мужчина обижал наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей.

Снятые "сюжеты" он выкладывал на собственной интернет-платформе и распространял через соцсети.

Кстати, этот контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей" по общественно-политической ситуации в Украине. Такое провокационное видео представители спецслужб россии использовали для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины.

Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и потребовал с них деньги за обнародование публикаций в поддержку защитников.

В итоге у злоумышленника обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, по которым он администрировал свои интернет-ресурсы, распространяя враждебную пропаганду.

Пока ему сообщили о подозрении по статье об оскорблении чести и достоинства военнослужащего, угрозе военнослужащему. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Что известно о задержанном блоггере

Источник 24 канала в правоохранительных органах нам подтвердил, что задержанным блоггером оказался основатель ресурса "DTP.Kiev.ua" Влад Антонов.

СБУ задержала киевского блоггера / фото Служба безопасности Украины

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А в Одессе задержан российский агент, который собирал разведданные, в том числе и в отношении руководства СБУ. Им оказался бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины.

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