Как сказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, журавко мог погибнуть на месте.

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Хотя только недавно он снимал ролик, как отлично проголосовал "за референдум".

ВСУ предупреждает, что курение в неположенных местах псевдореферендумов вредит вашему здоровью,

– отметил Братчук.

Информацию о гибели коллаборанта предварительно подтвердил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

Последствия взрыва в Херсоне: смотрите видео

Что известно о предателе

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко представлял "Партию Регионов" в 5 и 6 созывах парламента В 2014 году он переехал в россию, однако в 2022-м вернулся в Херсон. Журавко сотрудничал с представителями администрации, назначенной россией.

Ликвидация предателей Украины

У предателей Украины 16 сентября оказалось печальным. В частности, потому, что у них отошел так называемый "луганский" прокурор, бердянский коллаборант с женщиной, а также раздался взрыв в Херсоне. Эту информацию начали сообщать сами предатели. Взрывы раздались во временно оккупированных Луганске, Бердянске, Херсоне и Мелитополе.

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ликвидация "генпрокурора" оккупированной части Луганской области – это разборки местных уголовников, не поделивших награбленное имущество в преддверии масштабного бегства. Другая версия – зачистка россией свидетелей военных преступлений. Советник Андрея Ермака добавил, что следствие покажет.

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