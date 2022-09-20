Мова йде про Вищу школу бізнесу, в якій так полюбляли бувати окупанти. Вочевидь, полюбляли й "необережне куріння".
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Що там трапилося в Алчевську
Вибухи у місті пролунали близько 1:30. Місцеві мешканці кажуть про щонайменше 2 вибухи.
Вища школа бізнесу в Алчевську є не лише місцем, де полюбляють бувати окупанти – там ще й чимало військової техніки.
Окупанти зайняли Вищу школу бізнесу в Алчевську: дивіться відео
Поки що інформації про втрати окупантів немає, однак будемо чекати хороших новин. Тим часом у мережі вже з'явилися фото з місця вибуху.
Варто зазначити, що Алчевськ перебуває під російською окупацією з 2014 року.
Наслідки "бавовни" в Алчевську / Фото "Скриньки Пандори"
Попередні зустрічі окупантів з Бавовнятком
Уночі 18 вересня у тимчасово окупованому Сватовому прогримів вибух на колишній автостанції, де окупанти облаштували собі готель. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, щонайменше 200 окупантів загинули, а від автовокзалу нічого не залишилося.
Наступного дня вибухи прогриміли в Кадіївці. Поки що невідомо, яких втрат зазнали окупанти, однак журналіст Денис Казанський повідомив, що на місці удару могла бути база пвк "вагнера".
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