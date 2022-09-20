Речь идет о Высшей школе бизнеса, в которой так любили бывать оккупанты. Очевидно, любили и "неосторожное курение".

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Что там случилось в Алчевске

Взрывы в городе раздались около 1:30. Местные жители говорят о по меньшей мере 2 взрывах.

Высшая школа бизнеса в Алчевске является не только местом, где любят бывать оккупанты – там еще немало военной техники.

Оккупанты заняли Высшую школу бизнеса в Алчевске: смотрите видео

Пока информации о потерях оккупантов нет, однако будем ждать хороших новостей. Между тем, в сети уже появились фото с места взрыва.

Следует отметить, что Алчевск находится под российской оккупацией с 2014 года.



Последствия "хлопка" в Алчевске / Фото "Скринька Пандори"

Предыдущие встречи оккупантов с Бавовнятком

Ночью 18 сентября во временно оккупированном Сватове прогремел взрыв на бывшей автостанции, где оккупанты обустроили гостиницу. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, по меньшей мере 200 оккупантов погибли, а от автовокзала ничего не осталось.

На следующий день взрывы прогремели в Кадиевке. Пока неизвестно, какие потери понесли оккупанты, однако журналист Денис Казанский сообщил, что на месте удара могла быть база пвк "вагнера".

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