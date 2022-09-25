Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, за ніч ворог завдав 5 ударів.

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Окупанти вгатили з "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району:

Червоногригорівській,

Нікопольській,

Марганецькій.

Попередньо, минулося без загиблих та поранених.

Наслідки обстрілів

У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла залишилися понад 3 200 сімей.

пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла залишилися понад 3 200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин.

теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин. У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.

Всюди відразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня. В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно,

– сказав Резніченко.

Наслідки нічного обстрілу Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка

Зауважимо, що 24 вересня російські військові також обстріляли Дніпропетровщину. Вони завдали удару по Нікопольщині, внаслідок чого постраждали мирні мешканці. Також глава ОВА повідомив про пошкодження понад 20 приватних і багатоповерхових будинків.

Крім того, уражень зазнали близько 10 господарських споруд. За словами Резніченка, понівечений також місцевий хлібозавод і ще кілька установ. Внаслідок обстрілу загорілися кілька автомобілів. Полум'я вогнеборцям вдалося приборкати.

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