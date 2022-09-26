Так, у Харкові, навіть попри складну безпекову ситуацію, працюють усі 210 шкіл міста. Однак діти навчаються дистанційно.

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У Харкові перебуває лише 25% учнів

У департаменті освіти Харківської міськради повідомили, що у місцевих школах дистанційно вчиться майже 115 тисяч учнів.

При цьому чиновники уточнили, що у місті зараз перебуває лише 25% учнів. Натомість 39% харківських школярів досі – за кордоном. Також у місцевих школах вчиться близько 650 дітей-переселенців, з яких 441 учень – з тимчасово окупованих територій.

Окрім того, у 63 школах вчиться понад 300 учнів з особливими потребами.

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Яка ситуація у Харкові

Російські окупанти продовжують тероризувати Харків та область. Недавно ворог обстріляв житлові будинки у Холодногірському районі міста. Натомість в обід 26 вересня на Харківщині знову оголосили повітряну тривогу. Повідомляють про вибухи на території області.

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