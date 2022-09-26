Пыточная, которую захватчики называли "подвалом", была обустроена в помещении, где размещалась так называемая "народная милиция лнр". Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Еще одна застенка захватчиков

Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно арестовали местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом.

Рашисты применяли к заключенным жестокую пытку, после чего насильно вывозили их на территорию россии. Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

СБУ нашла еще одну застенку в Харьковской области / фото Харьковская областная прокуратура

В настоящее время устанавливают лиц, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением.

Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут впоследствии переданы в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы ни один военный преступник не ушел от ответственности,

– ударения в СБУ.

Как выглядела застенка в Харьковской области / фото СБУ

Оккупанты устроили застенку в селе Липцы / фото полиция Харьковской области

Пытки русских оккупантов: что известно

В Дергачевском районе на севере Харьковской области россияне пытали людей.

Также оккупанты пытали военных и гражданских жителей на оккупированных территориях Харьковской области. Одному из мужчин захватчики сломали ему два ребра и били током через гениталии.

На сегодняшний день известно о 18 местах, где россияне содержали и пытали гражданских людей. Захватчики обустроили застенки там, где были места их дислокации.

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