Катівня, яку загарбники називали "подвалом", була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана "народна міліція лнр". Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Ще одна катівня загарбників

Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Рашисти застосовували до в'язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію росії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

СБУ знайшла ще одну катівню на Харківщині / фото Харківська обласна прокуратура

Наразі встановлюють осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання з цивільного населення.

Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб жоден воєнний злочинець не уникнув відповідальності,

– наголоси в СБУ.

Який вигляд мала катівня на Харківщині / фото СБУ

Окупанти влаштували катівню у селі Липці / фото поліція Харківської області

Катівні російських окупантів: що відомо

На Дергачівщині, що на півночі Харківської області, росіяни катували людей.

Також окупанти катували військових та цивільних мешканців на окупованих територіях Харківщини. Одному з чоловіків загарбники зламали йому два ребра і били струмом через геніталії.

На сьогодні відомо про 18 місць, де росіяни утримували й катували цивільних людей. Загарбники облаштували катівні там, де були місця їхньої дислокації.

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