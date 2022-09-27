Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він каже, що за останню добу "зачистили" та встановили контроль над понад 3 населеними пунктами Харківщини.

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Але, за його словами, досі проводиться певний етап "зачистки”. Адже є ще певні "сюрпризи", крім замінування, на окупованих територіях.

Наприклад, напередодні перетворили на "200" ще одного диверсанта, який був виявлений у Балаклії. На сьогодні також є інформація, що таких диверсантів ще є 6. Тому йде так звана "операція перехоплення" цих окупантів,

– пояснив Смірнов.

Він розповів, що МВС створило 23 фільтраційних пункти з метою спілкування з людьми, щоб зрозуміти, чи немає серед населення:

переодягнених окупантів,

диверсійно-розвідувальних груп,

колаборантів чи людей, які допомагали ворогу.

"Тому ця робота проводиться. На сьогодні на деокупованих територіях Харківщини проживає близько 50 тисяч людей. У більшості з них немає ні зв'язку, ні світла", – зазначив він.

Радник керівника МВС пояснив, що об'єми замінувань величезні, окупанти в першу чергу замінували саме лінії електропередач та інші об'єкти критичної інфраструктури, і це унемовдливлює процес пришвидшення подання електроенергії. Також на Харківщину передали 150 Starlink, щоб був зв’язок.

Зараз проводяться всі необхідні роботи. Як зачистка, так і створення безпечного середовища для людей. Також запрацювали мобільні групи ДМС, щоб люди могли відновити свої документи,

– відповів Смірнов.

Радник глави МВС додав, що на Харківщині збирають докази, щоб росіяни, які вчиняли звірства, отримали вирок. "Меч справедливості" їх дожене, питання лише часу", – відповів він.

До слова, загалом Збройні Сили України звільнили від російських військ вже 3 800 квадратних кілометрів Харківщини. Кількість деокупованих міст і сіл сягнула 300. Приблизно 150 тисяч українців стали вільними від окупації.

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