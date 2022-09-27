Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції. У відомстві заявили, що їхня країна стоїть поруч з Україною у боротьбі з безкарністю.

До теми В Ізюмі на місці масового поховання виявили 400 тіл: кадри, які жахають

В Україну прибули французькі слідчі

Так, експерти Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії прибули в Україну. Міністр закордонних справ Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору Андрію Костіну.

З завтрашнього дня (28 вересня – 24 канал) вони працюватимуть в рамках розслідування злочинів в Ізюмі,

– зазначили у МЗС.



Злочини в Ізюмі розслідуватимуть французькі слідчі / фото МЗС Франції

Ізюм після деокупації: що відомо

Президент Володимир Зеленський показав моторошні кадри зі звільненого Ізюма. На місці масового поховання виявили понад 400 тіл.

До речі, сам Зеленський побував у звільненому Ізюмі. Він вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.

Житель звільненого міста Ізюм був у російському полоні, де його били та катували електричним струмом. Він розповів 24 каналу про знущання окупантів.

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