Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції. У відомстві заявили, що їхня країна стоїть поруч з Україною у боротьбі з безкарністю.
До теми В Ізюмі на місці масового поховання виявили 400 тіл: кадри, які жахають
В Україну прибули французькі слідчі
Так, експерти Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії прибули в Україну. Міністр закордонних справ Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору Андрію Костіну.
З завтрашнього дня (28 вересня – 24 канал) вони працюватимуть в рамках розслідування злочинів в Ізюмі,
– зазначили у МЗС.
Злочини в Ізюмі розслідуватимуть французькі слідчі / фото МЗС Франції
Ізюм після деокупації: що відомо
- Президент Володимир Зеленський показав моторошні кадри зі звільненого Ізюма. На місці масового поховання виявили понад 400 тіл.
- До речі, сам Зеленський побував у звільненому Ізюмі. Він вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.
- Житель звільненого міста Ізюм був у російському полоні, де його били та катували електричним струмом. Він розповів 24 каналу про знущання окупантів.
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