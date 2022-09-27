Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции. В ведомстве заявили, что их страна стоит рядом с Украиной в борьбе с безнаказанностью.

К теме В Изюме на месте массового захоронения обнаружили 400 тел: ужасающие кадры

В Украину прибыли французские следователи

Так, эксперты Института криминальных исследований Национальной жандармерии прибыли в Украину. Министр иностранных дел Катрин Колонна представила их генеральному прокурору Андрею Костину.

С завтрашнего дня (28 сентября – 24 канал) они будут работать в рамках расследования преступлений в Изюме,

– отметили в МИД.



Преступления в Изюме будут расследовать французские следователи / фото МИД Франции

Изюм после деоккупации: что известно

Президент Владимир Зеленский показал жуткие кадры из освобожденного Изюма. На месте массового захоронения обнаружили более 400 тел.

Кстати, сам Зеленский побывал в освобожденном Изюме. Он вручил государственные награды украинским военнослужащим.

Житель освобожденного города Изюм был в плену, где его били и пытали электрическим током. Он рассказал 24 каналу об издевательствах оккупантов.

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