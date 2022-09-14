Український лідер подякував нашим захисникам за службу. Він призвав їх ніколи не пробачати російських окупантів, інформує 24 канал.

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Хочу подякувати вам за службу, за звільнення тимчасово окупованих територій. Дякую за захист найголовнішого, що в нас є, – України, нашого суверенітету й територіальної цілісності,

– сказав президент України.

Також Зеленський побажав захисникам та їхнім сім'ям здоров'я.

"Ви – героїчні люди. Бережіть себе і народ України. Діти й онуки ніколи не забудуть ваш подвиг. Ніколи нічого не пробачайте терористам", – наголосив український президент.

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Звільнення Ізюма: все, що відомо

Ізюм – третє за величиною місто області. Станом на 2020 рік населення Ізюма становило понад 46 600 людей. Росіяни захопили Ізюм на початку березня.

Місто інтенсивно обстрілювали з авіації, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова.

З 2 квітня місто було повністю окуповане. Місцеві жителі залишились без електрики, води та газу.

Щонайменше 1000 цивільних загинули в Ізюмі від початку військового вторгнення росіян.

11 вересня росіяни покинули місто, їх витіснили українські захисники.

Нагадаємо, Ганна Маляр повідомила, що на Харківщині герої ЗСУ звільнили вже 8 500 квадратних кілометрів та 388 населених пунктів. У них проживають близько 150 тисяч осіб.

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