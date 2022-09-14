Украинский лидер поблагодарил наших защитников за службу. Он призвал их никогда не прощать российских оккупантов, информирует 24 канал.
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Как Зеленский наградил защитников
Хочу поблагодарить вас за службу, за освобождение временно оккупированных территорий. Спасибо за защиту самого главного, что у нас есть – Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности,
– сказал президент Украины.
Также Зеленский пожелал защитникам и их семьям здоровья.
"Вы – героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг. Никогда ничего не прощайте террористам", – подчеркнул украинский президент.
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Освобождение Изюма: все, что известно
- Изюм – третий по величине город области. По состоянию на 2020 год население Изюма составляло более 46 600 человек. Россияне захватили Изюм в начале марта.
- Город интенсивно обстреливал из авиации, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка.
- С 2 апреля город был полностью оккупирован. Местные жители остались без электричества, воды и газа.
- По меньшей мере 1000 гражданских погибли в Изюме с начала военного вторжения россиян.
- 11 сентября россияне покинули город, их вытеснили украинские защитники.
Напомним, Анна Маляр сообщила, что в Харьковской области герои ВСУ освободили уже 8 500 квадратных километров и 388 населенных пунктов. В них проживают около 150 тысяч человек.
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