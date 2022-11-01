Грабеж и мародерство – суть российской армии

Освободители не в первый раз попадают на камеры наблюдения, так случилось и в этот раз. оккупанты пришли в магазин техники и при консультанте прихватили мобильный телефон в карман.

Внимание В Донецкой области российский чмобик-командир убил подчиненных и скрылся с позиций

Российский солдат в Донецке ворует мобильный телефон. "Освободителю Дамбаса" действительно безразлично, кого мародерить. Вся суть русской армии в шестидесяти секундах видео,

– написал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Оккупанты обворовали магазин в Донецке: видео

Это не первые зафиксированные случаи воровства в Донецке российскими воинами. Недавно стало известно, что в освобожденном Лимане оккупанты обокрали дом инстаграм-блогера Яна Гордиенко.

Бурят привез домой украденную у украинца камеру наблюдения и установил ее прямо в доме. Из-за того, что россиянин не настроил камеру, настоящие владельцы получали из нее изображение и звук.

Как россияне занимаются мародерством в Украине

Раньше мы писали о мародерстве российских военных, воровавших стиральные машинки. Россияне вытащили стиральную машинку из частного жилого дома и волокли по ее улице.

А в Херсонской области оккупанты украли унитаз из отделения Новой Почты.

Российские военные также воруют турникеты. Однако оккупанты не используют турникеты по назначению, в результате чего умирают от потери крови.

Раньше – в окопе оккупантов нашли стиральную машину: смотрите видео