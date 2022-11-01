По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, до объявления Путиным "частичной" мобилизации тенденция побега представителей младшего офицерского состава с опасных участков наблюдалась в основном в кадровых подразделениях российской армии. В отрядах "чмобиков" подобное было относительно редким явлением.

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По крайней мере, до того момента, пока мобилизованные офицеры не поняли, что при определенных условиях за дезертирство их никак не будут наказывать.

Дезертирство не считается, если все подчиненные умерли

Законы, действующие на передовой в российской армии, максимально искажены и не имеют ничего общего с моралью. Офицеры, которые должны руководить подразделениями на местах, бросают подчиненных без связи и занимаются только сохранением собственных жизней.

Сначала полномасштабной войны такую тактику демонстрировали исключительно командиры группировок кадровых войск ВС России, бежавших с поля боя, оставляя солдат без шансов на выживание. Им было гораздо проще дезертировать и доложить в штаб, что их взводы и роты были уничтожены или пропали без вести.

Им было гораздо проще дезертировать и доложить в штаб, что их взводы и роты были уничтожены или пропали без вести. В этом случае выигрывали как сами лейтенанты-капитаны, так и генералы – получавшие возможность не докладывать о безвозвратных потерях и экономить выделенные на компенсацию родственникам погибших деньги. Ведь, если нет тела, то нет и выплат.

Самих командиров подразделений всех рангов за бегство с поля боя никак не наказывали. Поскольку нехватку офицеров российское захватническое войско испытывало с 24 февраля, а каждый командир, способный хотя бы указать оккупантам пальцем на место, где нужно обустраивать блиндажи, был на вес золота.

С каждой неделей затягивания "специальной военной операции" офицеры нижнего звена становились для захватчиков все более ценными кадрами. Однако оказалось, что сознательных резервов командования Россия не имела. Никаких сержантов с боевым опытом до оглашения Путиным мобилизации не осталось. Ни для тренировки и подготовки новых подразделений, ни для управления ими.

Поэтому российское военное руководство было вынуждено выбирать командиров вновь созданных из мобилизованных отрядов непосредственно среди чмобиков. Подготовкой таких группировок либо не занимались вообще, либо к ней приобщали курсантов военных училищ.

Поскольку командовали подразделениями такие же мобилизованные, которые фактически пришли в захватническую армию не из системы, на поле боя такие офицеры показывали себя ровно так же, как и их подчиненные: растерянно прятались, панически отдавали приказ на отступление, и отдавали крайне бездарные приказы. Впрочем, те офицеры-"чмобики", которым удалось выжить за первую неделю участия в боевых действиях, достаточно быстро поняли, что бежать с передовой всем подразделением равно обречению себя на смерть. За ошибки при управлении подразделением никак не наказывают, а уход с поля боя кого-то из офицеров вообще чуть не приветствуется, если группировка была уничтожена ВСУ.

Фактически российский генералитет легализовал дезертирство командиров в том случае, если они будут докладывать, что все подчиненные погибли. Так что если сбежать с поля боя, рассказать о том, как после гибели всех подчиненных героически отстреливался от миллиона польских наемников, а затем прорывался из окружения с ножом, можно еще и медальку получить.

Из 140 человек выжили только трое, но их убил офицер

В конце октября орден "За мужество" получил российский "чмобик"-капитан и командир одной из рот, воевавших на Донецком направлении. Его отряд, состоявший из 140 человек, был переброшен в зону боевых действий 14 октября. Мобилизированных фактически забросили с автоматами против танков, без подвоза боекомплекта и еды. Около недели захватчики питались тем, что могли найти и пили воду из луж.

Никакой связи с высшим командованием у них не было, поэтому обеспечить эвакуацию раненых и вывоз тел погибших никто из них не мог. Да и не очень хотел, ведь на первом месте в зоне боевых действий у россиян стоит вопрос выживания.

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Когда же пребывание на передовой стало для капитана невыносимым, он решил объявить остаткам роты, что будет командовать отрядом немного подальше от места дислокации личного состава. Мол, отойдет для лучшей оценки оперативного положения. На тот момент во рту оставались в живых только 37 мобилизованных.

После этого командир скрылся в ближайшей посадке между ротой и заградительным отрядом, где провел почти сутки. В ту же ночь подверглись сокрушительному артиллерийскому обстрелу. Когда же капитан вернулся, он был совершенно нетрезвым. Вместе с ним изо всей роты боеспособными были только трое. Он расстрелял подчиненных, после чего окончательно скрылся. Этот момент защитники Украины сняли с беспилотника.

Высшему командованию офицер объяснил, что ему удалось "самостоятельно сдерживать наступление польских наемников", в то время как все его подчиненные погибли в бою. За такой подвиг его наградили.