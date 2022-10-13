Інстаграм-блогер Ян Гордієнко розповів, що будинок його друзів в Лимані обікрали російські солдати. Окупанти прихопили з собою вуличну камеру спостереження та доставили її до Бурятії.

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Буряти встановили цю камеру вдома: трансляція йде в Україну

Господарі вже й забули про втрату своєї камери, аж раптом, 11 жовтня, вона ожила. Виявилось, що бурят або привіз, або переслав цю камеру своїй родині.

Натомість нові "власники" встановили цю камеру не на подвір'ї, а просто в хаті. Її ніяк не налаштували, тож справжні власники продовжують отримувати з неї зображення та звук. Ба більше, через цю веб-камеру можна навіть говорити, проте, напевно, українці вирішили поки що не використовувати всі козирі.

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Тепер лиманці отримали справжнє реаліті-шоу й тішаться з безглуздості вчинку бурятів. Якщо упустити момент з мародерством, випливає 2 звичайних питання: навіщо встановлювати камеру спостереження в помешканні й чому її не налаштувати? Адже поки що для нових "власників" це немов аксесуар, який не виконує для них жодної корисної функції.

Тепер справжні власники разом з блогером думають, як назвати своє реаліті-шоу і сподіваються, що хтось із господарів дому приведе додому коханця.

Скриншоти зі сторінки Яна Гордієнка:

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