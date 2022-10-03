Інцидент стався у військовій частині в Алабіно, куди звозять чоловіків, які підпали під мобілізацію. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Цього разу дідівщина у російській армії пішла не за планом

Новоприбулих у військовій частині в Алабіно контрактники вирішили зустріти традиційно для російської армії – дідівщиною. Так, військовослужбовці, прикріплені до частини, стали вимагати з мобілізованих їхній одяг та мобільні телефони.

Ті, хто прибув, вирішили просто відгамселити "дідів". Відбулася масова бійка. Російські телеграм-канали пишуть, що побитими виявилося близько 20 "дідів".

Ситуація реально вийшла з-під контролю: побиті врятувалися лише зачинившись в одному з приміщень частини,

– мовиться у повідомленні.

Контрактники викликали поліцію

Ізолювавшись від новоприбулих в окремому приміщенні, "діди" викликали поліцію. Спершу до Алабіно приїхала військова поліція, а потім і співробітники МВС. Тільки після цього російським військовослужбовцям вдалося домовитись. У підсумку заяви до поліції ніхто не написав.

До слова, російські солдати залишились без теплої зимової форми. Куди та за яких обставин зник одяг, не знають навіть місцеві депутати. Забайкальський депутат Держдуми Андрєй Гурулєв "бідкається та розводить руками". Він заявив, що 1,5 мільйона комплектів зимової форми для окупантів "кудись випарувалось".

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