Скоро зима, а російські солдати залишились без теплої зимової форми. Куди та за яких обставин зник одяг, не знають навіть місцеві депутати. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Депутат каже, що форма наче випарувалась

Забайкальський депутат Держдуми Андрєй Гурулєв розгублений. Він коментував ймовірну нову хвилю часткової мобілізації, однак згадав, що, вочевидь, російські солдати будуть воювати голі та босі.

Мені досі не зрозуміло, куди поділися 1,5 мільйона комплектів форми. У нас сьогодні проблеми то з формою, то ще з чимось. Воно все було, воно кудись випарувалося. Це ніхто ніде ніяк нічим не може пояснити,

– заявив Гурулєв.

Можна припустити, що під "ще з чимось" депутат мав на увазі поразки російської армії на фронті. Окупанти змушені тікати з Лиману – днями Збройні Сили взяли під контроль місто.

Як виживають російські солдати

У 20-х числах вересня Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Однак Кремлю важко подбати про військових на фронті, що вже говорити про "новомобілізованих".

Депутат Херсонської обласної ради та військовий ТрО Сергій Хлань написав про те, що загарбники не мають належного забезпечення. За його словами, вони зливають зі своїх бензовозів солярку та продають, щоб заробити хоч трохи грошей. Війна для окупантів — єдина можливість "доторкнутися до цивілізації" та поліпшити своє скрутне матеріальне становище.

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Путінські солдати прекрасно розуміють, що вони довго не протягнуть, тому уже відкрито говорять людям на окупованих територіях, "що вони не надовго". Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він наголосив, що загарбники згорнули великі й малі проєкти та вивозять з міста все, зокрема документацію.

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