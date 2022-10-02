Скоро зима, а русские солдаты остались без теплой зимней формы . Куда и при каких обстоятельствах исчезла одежда, не знают даже местные депутаты. Об этом сообщают российские СМИ.

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Депутат говорит, что форма словно испарилась

Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулев растерян. Он комментировал вероятную новую волну частичной мобилизации, но вспомнил, что, очевидно, русские солдаты будут воевать голые и босые.

Мне до сих пор не понятно, куда подевались 1,5 миллиона комплектов формы. У нас сегодня проблемы то с формой, то еще с чем. Оно все было, оно куда-то улетучилось. Это никто нигде никак ничем не может объяснить,

– заявил Гурулев.

Можно предположить, что под "еще с чем-то" депутат имел в виду поражение русской армии на фронте . Оккупанты вынуждены бежать из Лимана – на днях Вооруженные Силы взяли под контроль город.

Как выживают русские солдаты

В 20-х числах сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию . Однако Кремлю трудно позаботиться о военных на фронте, что уж говорить о "новомобилизованных".

Депутат Херсонского областного совета и военный ТРО Сергей Хлань написал о том , что захватчики не имеют надлежащего обеспечения. По его словам, они сливают со своих бензовозов солярку и продают, чтобы заработать хоть немного денег . Война для оккупантов – единственная возможность "прикоснуться к цивилизации" и улучшить свое затруднительное материальное положение.

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Путинские солдаты прекрасно понимают, что они долго не протянут , поэтому уже открыто говорят людям на оккупированных территориях, что они не надолго . Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что захватчики свернули большие и малые проекты и вывозят из города все, в том числе документацию.

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