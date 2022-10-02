Про це написав депутат Херсонської обласної ради та військовий ТрО Сергій Хлань.

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"Ситуація в одному з сіл. Місцеві повідомляють: була ротація, приїхали приблизно 300 російських військових дуже юного віку", – сказав Хлань.

Як діють окупанти

За словами депутата, окупанти зливають зі своїх бензовозів солярку та продають. Відтак, їхня техніка залишається без пального.

Самі десь із сіл під Псковом, з їхніх же слів — там живуть у тотальній бідноті. Війна для росіян — єдина можливість хоч якось доторкнутися до цивілізації. Але ненадовго, – розповів Хлань.

Мобілізовані з Криму

Херсонський активіст Володимир Молчанов повідомив, що кілька тисяч російських мобілізованих перебувають на лівому березі Херсонщини. Вони не можуть повноцінно розміститися. Це переважно люди з тимчасово окупованого Криму.

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