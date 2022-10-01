Про це 24 каналу повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, інцидент стався на залізничній станції "Каховка", яка розташована в місті Таврійську.

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Подробиці вибуху у Таврійську

"На цій станції є багато складів. Є й хімічний склад, який зараз і палає", – розповів активіст.

Як пояснив Молчанов, нічого страшного у словах "хімічний склад" немає.

"Це не якийсь завод. Це просто склад, на якому колись зберігалися різні види сільськогосподарської хімії та добрив", – пояснив Молчанов.

Він додав, що на цьому складі окупанти зберігали свої боєприпаси.

Нічого надзвичайного в цій детонації немає. Підстав для паніки немає. Це просто чергове "хаймарсування" російських боєприпасів,

– наголосив херсонський активіст.

Яке значення станція "Каховка" має для окупантів

За словами Молчанова, станція "Каховка" у Таврійську є кінцевою точкою, до якої окупанти перекидають боєприпаси та техніку перед тим, як перекидати їх переправами біля Нової Каховки на правий берег Дніпра.

Росіяни переважно використовують залізницю. Вони все везуть з Криму через Мелітополь до станції "Федорівка" в селі Новобогданівка, звідти – одноколійною електрифікованою залізницею тягнуть все це до "Каховки". Там вивантажують і вже автомобільним ходом їдуть далі,

– розповів активіст.

За його словами, на станції "Каховка" окупанти зберігають свої боєприпаси перед тим, як пробувати переправляти їх на Правобережжя Херсонщини.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Українські військові продовжують успішно знищувати повітряні цілі росіян. На Херсонщині зенітники успішно приземлили ворожий "Орлан-10".

Ситуація на Херсонщині залишається вкрай складною. Бойові дії тривають. Окрім того, окупанти намагаються відновити рух Антонівським мостом. На міст росіяни підвозять будматеріали, скупчують дорожньо-ремонтну техніку.

Після влучань ЗСУ по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Херсоні окупанти змінили інформаційні методички. Тепер росіяни хочуть звинуватити Україну у воєнних злочинах.

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