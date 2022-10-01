На міст росіяни підвозять будматеріали, скупчують дорожньо-ремонтну техніку. Про це повідомили в місцевій ОВА, передає 24 канал.
До речі Біля Антонівського мосту й у Новій Каховці чули вибухи, за Херсоном – сильна пожежа
ЗСУ вдарили по командному пункту росіян
Ракетно-артилерійські підрозділи завдали ураження по командному пункту в Бериславському районі, а також по 6 районам зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці.
Двічі атакували колону військової техніки в Новій Каховці. Уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.
Окупанти обстрілюють населені пункти
Російські окупанти обстріляли прифронтові села Бериславського району, вдарили по цивільній інфраструктурі та по будинках мирного населення. На жаль, крім руйнувань, є поранені місцеві жителі. Деякі села знеструмлені, є проблеми з водопостачанням.
Загарбники також вгатили з "Граду" у район нещодавно звільненої від окупантів Миролюбівки. Одну людину вбили, ще одну – поранили.
В ОВА наголошують, що ситуація окупованих селах – критична.
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