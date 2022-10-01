На міст росіяни підвозять будматеріали, скупчують дорожньо-ремонтну техніку. Про це повідомили в місцевій ОВА, передає 24 канал.

До речі Біля Антонівського мосту й у Новій Каховці чули вибухи, за Херсоном – сильна пожежа

ЗСУ вдарили по командному пункту росіян

Ракетно-артилерійські підрозділи завдали ураження по командному пункту в Бериславському районі, а також по 6 районам зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці.

Двічі атакували колону військової техніки в Новій Каховці. Уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

Зверніть увагу! ЗСУ вже неодноразово влучали по Антонівському мосту. Місцеві колаборанти вигадують, ніби він працює. Заявили навіть, що "все провалюється, але міст цілий".

Окупанти обстрілюють населені пункти

Російські окупанти обстріляли прифронтові села Бериславського району, вдарили по цивільній інфраструктурі та по будинках мирного населення. На жаль, крім руйнувань, є поранені місцеві жителі. Деякі села знеструмлені, є проблеми з водопостачанням.

Загарбники також вгатили з "Граду" у район нещодавно звільненої від окупантів Миролюбівки. Одну людину вбили, ще одну – поранили.

В ОВА наголошують, що ситуація окупованих селах – критична.

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