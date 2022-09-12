Сьогодні, 12 вересня, о 11 ранку стало відомо про вибухи в Херсоні. Пізніше виявилось, що це робота Збройних сил України – наша армія знову пошкодила Антонівський міст.
До теми Аж вікна задрижали: у Ростові, Таганрозі та низці інших міст повідомляють про сильний вибух
Усе добре, але все погано
Після блискучої роботи ЗСУ Антонівський міст весь у дірах і по ньому неможливо пересуватися. Окупанти, з одного боку, це визнають, а з іншого, – намагаються заперечити реальність та вдають, наче так і має бути.
У свіжому відео від колаборанта Стремоусова можна почути такі цікаві, але зовсім нелогічні формулювання:
- "Усе провалюється, але міст цілий"
- "Усе нормально, але він (міст) закритий".
Зрадник Стремоусов намагається пояснити, що сталося з Антонівським мостом: дивіться відео з фейсбуку Сергія Хланя
Нагадаємо, це далеко не вперше окупанти не можуть логічно прокоментувати свої поразки. Нещодавно росіяни в мережі обурювались "від'ємним наступом" своєї армії.
Проблеми з риторикою у кремля
Рупорам росії усе важче коментувати успіхи українських військових. Через те вони змушені змінювати свою риторику. У нових методичках кремля поразки на Харківському напрямі тепер варто називати "великим відступом".
Однак є і такі спікери, які визнають поразки путінських вояків. На одному з федеральних телеканалів колишній депутат думи навіть заявив, що війну потрібно закінчувати й починати перемовини.
Варте уваги – окупанти загнані у глухий кут: дивіться відео