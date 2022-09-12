Сьогодні, 12 вересня, о 11 ранку стало відомо про вибухи в Херсоні. Пізніше виявилось, що це робота Збройних сил України – наша армія знову пошкодила Антонівський міст.

До теми Аж вікна задрижали: у Ростові, Таганрозі та низці інших міст повідомляють про сильний вибух

Усе добре, але все погано

Після блискучої роботи ЗСУ Антонівський міст весь у дірах і по ньому неможливо пересуватися. Окупанти, з одного боку, це визнають, а з іншого, – намагаються заперечити реальність та вдають, наче так і має бути.

У свіжому відео від колаборанта Стремоусова можна почути такі цікаві, але зовсім нелогічні формулювання:

"Усе провалюється, але міст цілий"

"Усе нормально, але він (міст) закритий".

Зрадник Стремоусов намагається пояснити, що сталося з Антонівським мостом: дивіться відео з фейсбуку Сергія Хланя

Нагадаємо, це далеко не вперше окупанти не можуть логічно прокоментувати свої поразки. Нещодавно росіяни в мережі обурювались "від'ємним наступом" своєї армії.

Проблеми з риторикою у кремля

Рупорам росії усе важче коментувати успіхи українських військових. Через те вони змушені змінювати свою риторику. У нових методичках кремля поразки на Харківському напрямі тепер варто називати "великим відступом".

Однак є і такі спікери, які визнають поразки путінських вояків. На одному з федеральних телеканалів колишній депутат думи навіть заявив, що війну потрібно закінчувати й починати перемовини.

Варте уваги – окупанти загнані у глухий кут: дивіться відео