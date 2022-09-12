Сегодня, 12 сентября, в 11 утра стало известно о взрывах в Херсоне. Позже оказалось, что это работа Вооруженных сил Украины – наша армия снова повредила Антоновский мост.
К теме Даже окна задрожали: в Ростове, Таганроге и ряде других городов сообщают о сильном взрыве
Все хорошо, но все плохо
После блестящей работы ВСУ Антоновский мост весь в дырах и по нему невозможно передвигаться. Оккупанты, с одной стороны, это признают, а с другой – пытаются отрицать реальность и делают вид, будто так и должно быть.
В свежем видео от коллаборанта Стремоусова можно услышать такие интересные, но совсем нелогичные формулировки:
- "Все проваливается, но мост цел"
- "Все нормально, но он (мост) закрыт".
Предатель Стремоусов пытается объяснить, что произошло с Антоновским мостом: смотрите видео с Фейсбука Сергея Хланя
Напомним, это далеко не впервые оккупанты не могут логично прокомментировать свои поражения. Недавно россияне в сети возмущались "отрицательным наступлением" своей армии.
Проблемы с риторикой у кремля
Рупорам россии все труднее комментировать успехи украинских военных. Поэтому они вынуждены менять свою риторику. В новых методичках кремля поражения на Харьковском направлении теперь следует называть "большим отступлением".
Однако есть и такие спикеры, признающие поражение путинских воинов. На одном из федеральных телеканалов бывший депутат думы даже заявил, что войну нужно заканчивать и начинать переговоры.
Достойно внимания – оккупанты загнаны в тупик: смотрите видео