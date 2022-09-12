Ексдепутат російської думи Боріс Надєждін в ефірі одного з федеральних каналів заявив про провальність "воєнної операції". Пропагандист навіть запропонував закінчити війну і розпочати переговори.

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Загадкові люди, що обдурили путіна

За словами Надєждіна, люди, які сказали путіну, що "спецоперація" пройде швидко та успішно, дуже сильно всіх підставили. Колишній депутат думи впевнений, що президента росії обдурили, сказавши, що "українці одразу здадуться і попросяться в росію".

Така раптова зміна риторики, вочевидь, пов'язана з успіхами української армії на Харківському та Херсонському напрямах. Раніше окупанти про "обман путіна" не згадували, планували проводити "псевдорефрендуми" і приєднувати нові території.

Українська армія не по зубах для росіян

Також Боріч Надєждін заявив, що перемогти Україну не вийде тими ресурсами, які є в росії. Спікер кремля наголосив на тому, що українська армія є сильною та їй допомагають найрозвинутіші держави світу.

Відео ниття Боріса Надєждіна в ефірі російського телеканалу

Пропагандисти підшуковують слова для виправдання провалів

Можна дійти висновку, що кремлю бракує риторики, аби описати успіхи ЗСУ. Нагадаємо, нещодавно у росії назвали втечу російських військ з Балаклії, Ізюму та інших міст "великим відступом".

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