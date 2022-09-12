Экс-депутат российской думы Борис Надеждин в эфире одного из федеральных каналов заявил о провальности "военной операции". Пропагандист даже предложил окончить войну и начать переговоры.

К теме Состояние отчаяния и неопределенности, – Фесенко о панике в кремле после контрнаступления ВСУ

Загадочные люди, обманули путина

По словам Надеждина, люди, которые сказали путину, что "спецоперация" пройдет быстро и успешно, очень сильно всех подставили. Бывший депутат думы уверен, что президента россии обманули, сказав, что "украинцы сразу сдадутся и попросятся в россию".

Такое внезапное изменение риторики, очевидно, связано с успехами украинской армии на Харьковском и Херсонском направлениях. Ранее оккупанты об "обмане путина" не упоминали, планировали проводить "псевдорефрендумы" и присоединять новые территории.

Украинская армия не по зубам для россиян

Также Борис Надеждин заявил, что победить Украину не получится теми ресурсами, которые есть у россии. Спикер кремля отметил, что украинская армия сильна и ей помогают самые развитые государства мира.

Видео нытья Бориса Надеждина в эфире российского телеканала

Пропагандисты подыскивают слова для оправдания провалов

Можно сделать вывод, что кремлю не хватает риторики, чтобы описать успехи ВСУ. Напомним, недавно в России назвали побег российских войск из Балаклеи, Изюма и других городов "большим отступлением".

Достойно внимания – россия в слабом положении: смотрите видео