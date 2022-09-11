Оккупанты находятся в состоянии отчаяния и неопределенности. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Россияне были не готовы к контрнаступлению ВСУ

Так, в кремле уже даже не могут объяснять свои провалы "жестом доброй воли". Так что российские штатные пропагандисты начинают выдумывать "кто что может". Не заметно, чтобы они имели какую-то общую позицию по контрнаступлению ВСУ.

Российские пропагандисты, молчавшие несколько дней, начали выдумывать о перегруппировке войск, в частности, что перебрасывают войска на Донбасс. Вместо этого оккупанты бегут из Харьковщины и Луганщины.

Также уже нельзя говорить "все идет по плану". Какой-то план очень странный – убегать,

– подчеркнул политолог.

"Они не были готовы в военном смысле, именно к контрнаступлению на Харьковщине, и совершенно не готовы в контексте какого-либо пропагандистского реагирования ", – заметил Фесенко.

Пропагандисты сами начали говорить о панических настроениях, призывая население не паниковать, мол, "все будет хорошо".

Но слово "паника" уже прозвучало и именно с их стороны,

– подчеркнул политолог.

Фесенко рассказал о панических настроениях в кремле: смотрите видео

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