Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, похожую картину можно было наблюдать, когда весной оккупанты отступали с Севера Украины.

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Тогда россияне придумали, что их бегство – это "жест доброй воли".

О чем дальше будут лгать российские пропагандисты

Как отметил военный обозреватель, сейчас российские захватчики просто изменили сроки и врут о "перегруппировке сил российской армии" с Харьковской области на Донецкое направление.

Сейчас оккупанты возвращаются к тому, с чего и начинали. Я не исключаю, что в ближайшее время российские пропагандисты будут концентрировать все внимание на квазиреспубликах на Донецкой и Луганской областях и тех их псевдограницах, в которых они существовали до 24 февраля,

– предположил Коваленко.

По его словам, россияне будут говорить, что именно эти условные границы они и пытались "защищать" все это время.

"В россии понимают, что все идет не по плану"

Военный обозреватель добавил, что, несмотря на попытки пропагандистов скрыть реальную ситуацию, даже потребители "информационного фастфуда" в россии начинают понимать, что все идет не по плану.

Причем все развивается катастрофически именно для российских оккупационных войск,

– заметил Коваленко.

Чего ждать на Донбассе

По словам военного обозревателя, все не ограничивается бегством оккупантов из Харьковской области.

"На Донецком и Луганском плацдармах уже есть очень интересные ситуации. Там тоже есть продвижение ВСУ. В ближайшее время на официальном уровне мы услышим более подробную информацию об освобожденных территориях", – сказал он.

Коваленко подчеркнул, что сейчас можно наблюдать каскадное разрушение обороны российских войск.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Оккупанты не способны держать оборону. Большая проблема возникнет, когда ВСУ подойдут к условным границам квазиреспублик на Донбассе. Там линии обороны врага формировались годами. Российские оккупанты смогут некоторое время удерживать оборонительные позиции. Но мы все равно продолжим наступление в глубоких тылах Луганской и Донецкой областей.

Военный обозреватель добавил, что тот темп, который приняли ВСУ, демотивирует российских оккупантов.

"Благодаря этому темпу мы можем ускорить освобождение почти всей Луганской и Донецкой областей", – подчеркнул Коваленко.

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