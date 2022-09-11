Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, схожу картину можна було спостерігати, коли навесні окупанти відступали з Півночі України.

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Тоді росіяни вигадали, що їхня втеча – це "жест доброї волі".

Про що далі брехатимуть російські пропагандисти

Як зазначив військовий оглядач, зараз російські загарбники просто змінили терміни і брешуть про "перегрупування сил російської армії" з Харківщини на Донецький напрямок.

Зараз окупанти повертаються до того, з чого і починали. Я не виключаю, що найближчим часом російські пропагандисти будуть концентрувати всю увагу на квазіреспубліках на Донеччині та Луганщині та тих їхніх псевдокордонах, у яких вони існували до 24 лютого,

– припустив Коваленко.

За його словами, росіяни будуть казати, що саме ці умовні кордони вони і намагалися "захищати" увесь цей час.

"У росії розуміють, що все йде не за планом"

Військовий оглядач додав, що попри намагання пропагандистів приховати реальну ситуацію, навіть споживачі "інформаційного фастфуду" у росії починають розуміти, що все йде не за планом.

Причому усе розвивається катастрофічно саме для російських окупаційних військ,

– зауважив Коваленко.

Чого очікувати на Донбасі

За словами військового оглядача, все не обмежується втечею окупантів з Харківщини.

"На Донецькому та Луганському плацдармах вже є дуже цікаві ситуації. Там теж є просування ЗСУ. Найближчим часом на офіційному рівні ми почуємо докладнішу інформацію щодо звільнених територій", – сказав він.

Коваленко наголосив, що зараз можна спостерігати каскадне руйнування оборони російських військ.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Окупанти не здатні тримати оборону. Велика проблема виникне, коли ЗСУ підійдуть до умовних кордонів квазіреспублік на Донбасі. Там лінії оборони ворога формувалися роками. Російські окупанти зможуть деякий час утримувати оборонні позиції. Але ми все одно продовжимо наступ у глибоких тилах Луганської та Донецької областей.

Військовий оглядач додав, що той темп, який взяли ЗСУ, демотивує російських окупантів.

"Завдяки цьому темпу ми можемо прискорити звільнення майже усієї Луганської та Донецької областей", – наголосив Коваленко.

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