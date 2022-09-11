Окупанти перебувають у стані розпачі та невизначеності. Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Росіяни були не готові до контрнаступу ЗСУ

Так, у кремлі вже навіть не можуть пояснювати свої провали "жестом доброї волі". Тож російські штатні пропагандисти починають вигадувати "кожен що може". Не помітно, щоб вони мали якусь спільну позицію щодо контрнаступу ЗСУ.

Російські пропагандисти, які мовчали кілька днів, почали вигадувати про перегрупування військ, зокрема, що перекидають війська на Донбас. Натомість окупанти тікають з Харківщини та Луганщини.

Також вже не можна казати "все йде за планом". Якийсь план дуже дивний – тікати,

– наголосив політолог.

"Вони не були готові у військовому сенсі, саме до контрнаступу на Харківщині, і абсолютно не готові у контексті якогось пропагандистського реагування", – зауважив Фесенко.

Пропагандисти самі почали говорити про панічні настрої, закликаючи населення не панікувати, мовляв, "все буде добре.

Але слово "паніка" вже пролунало і саме з їхнього боку,

– наголосив політолог.

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