Під час брифінгу 11 вересня міноборони росії показало мапу бойових дій, щоб показати свої "успіхи". Але при цьому у відомстві спалилися, звідки відійшли російські війська. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що показали на російській мапі

Ця мапа свідчить, що окупанти відійшли з півночі Харківської області й планують тримати фронт річкою Оскіл. Якщо вірити цій карті, то російські війська дійсно залишили Вовчанськ, Козачу Лопань, та інші прикордонні населені пункти.

При цьому мапа показує лінію фронту, яку вороги хочуть утримувати на Харківщині. Вона проходить річкою Оскіл та Оскільським водосховищем аж до кордону з росією.

Мапа, яку показали окупанти / РосЗМІ

На Харківському напрямку ЗСУ лишилося 50 кілометрів до кордону

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові просуваються на південь, схід та північ на Харківському напрямку, а до виходу на державний кордон залишається 50 кілометрів.

Варто зауважити, що російські пропагандисти почали розповідати про те, що Харківщина їм нібито не потрібна і це, мовляв, був "тактичний відступ". Але журналісти видання The New York Times зауважили, що кинута напризволяще техніка росіян свідчить про те, що ніякого відходу вони не планували.

Крім цього, Ізюм був одним з найважливіших стратегічних населених пунктів для окупантів. Російські загарбники використовували місто як оперативну базу, командний центр та зручний транспортний вузол для захоплення східного Донбасу.

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