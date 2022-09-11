Этому ярая российская пропагандистка посвятила целое сообщение в твиттере, передает 24 канал. В нем она решила озвучить "лучшую картину будущего", по ее мнению.

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Резко захотела учить украинский язык

Маргарита Симоньян – не окончательно отбитая. Она прекрасно понимает, за что получает безумные деньги. И поскольку россия ежедневно продолжает лишь терпеть поражение в войне против Украины, она решила прилизаться к будущему победителю. Но сделала это, как и присуще россиянам, бестолково.

Симоньян решила озвучить, каким видит будущее Украины и россии. Мол, лучше всего для наших стран – оставаться в общем прошлом.

Когда все вместе, когда день победы, когда парад. Когда и русский, и украинский учат. Когда и в кокошниках, и песни поют чудесные и на том, и на других языках,

– расщебеталась она.



Симоньян предложила учить и украинский, и русский языки / скриншот с твиттера симоньян

Можем заметить, что у семиньян однозначно наблюдаются определенные нарушения памяти. Ведь буквально недавно она говорила о "большом отступлении", которое предполагает повторное наступление.

Симоньян путает методички кремля

Оккупанты, а вместе с ними симоньян, заговорили о "большом отступлении" не просто так. Они решили углубиться в исторический экскурс. А точнее, в 1915 год, когда русская империя вроде бы тоже делала подобный шаг.

Но речь не о полноценном прекращении войны. "Большое отступление" предполагает реванш. Здесь же симоньян намекает на Брусиловский прорыв, который армия России совершила во время Первой мировой войны. И именно это позволило ей вернуть определенные позиции, занятые до этого.

И что бы там ни молола симоньян, ей не удастся уже перекраситься. Украинцы хорошо помнят ее опальные фразы. Напомним, что она была одной из тех, кто обещал одолеть наше государство в считанные дни. Теперь же уверенности в армии своей бестолковой страны почти не осталось.

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