Окрім того, місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у Новій Каховці. Мовиться про точкові удари по позиціях окупантів. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Також на Херсонщині спалахнула пожежа. Над населеним пунктом Брилівка видніється заграва.

Тим часом російські ЗМІ істерично повідомляють про серію вибухів. Водночас окупанти, як завжди, розповідають свій улюблений міф – про "розхвалену" російську ППО.

В Олешках – добряче прилетіло по окупантах

Сергій Хлань – депутат Херсонської обласної ради й військовий ТрО – 28 вересня повідомив про "бавовну" в Олешках. Там добряче прилетіло по російських загарбниках.

В Олешках сьогодні також потужний приліт по окупантах. Як раз в готель, де розміщалась жива сила. Не встигли й приїхати,

– розповів Хлань.

Увечері 28 вересня ЗМІ повідомляли про вибухи у Херсоні. Також "хлопки" чули у тимчасово окупованому Мелітополі. Інформацію підтвердив мер Іван Федоров. Водночас жодних деталей він не розкрив. Інші тематичні офіційні повідомлення теж не надходили.

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