Про це заявив губернатор Курської області роман старовойт.

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"Приблизно о 21:10 у Курську зафіксовано гучний звук. Як повідомили наші військові, на великій висоті працює авіація міністерства оборони. Підстав для занепокоєння немає", – написав старовойт.

Інші вибухи у Курську

Вибухи у Курську пролунали 24 вересня. Місцеві мешканці повідомляли, що чули їх біля аеропорту. Туди вирушили пожежні машини. Офіційної інформації окупанти не повідомляли.

Росіяни заявили, що у Курській області їх обстрілюють "українські диверсанти". Це трапилося 9 вересня. Постраждав нібито блокпост з омоном та росгвардією. Кремлівські пропагандисти сказали, що росія почала план "перехоплення ворога" в місті Суджа Курської області.

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