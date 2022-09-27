Так, Вашингтон не виступатиме проти. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території, включно з тим, щоб повернути територію, яка була тим чи іншим способом незаконно захоплена росією,

– наголосив Блінкен.

США ніколи не визнають анексії

Держсекретар вкотре наголосив, що США ніколи не визнають анексію 4 регіонів, які путін може анексувати після фіктивних "референдумів".

Він впевнений, що українці продовжуватимуть повертати землі, які в них відібрали, а США підтримуватимуть ці зусилля. Блінкен додав, що Штати готові накласти на росію додаткові серйозні санкції за продовження анексій.

Зверніть увагу! ЗМІ пишуть, що в Конгресі США погодилися надати майже 12 мільярдів доларів нової військової та економічної допомоги Україні.

"Референдуми" – ознака провалу росії

Раніше Блінкен зазначав, що росія поспішила з "референдумами" через свої провали на полі бою. Він відзначав успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

Власне, росія побачила серйозну зміну тенденцій на фронті. За словами Блінкена, навіть деякі найближчі її соратники чітко висловлюють стурбованість тим, що робить кремль і які наслідки це буде мати для світу.

План США, якщо росія застосує ядерну зброю

Блінкен напередодні наголосив, що США мають чіткий план на випадок того, якщо росія застосує ядерну зброю. Його деталей не оприлюднюють. Президент США Джо Байден готовий зробити все, аби допомогти українцям захиститись. Блінкен переконує, Штати не хочуть, щоб війна розширювалася, тому згуртовують інші країни для тиску на росіян.

Представники Вашингтону приватно поспілкувалися з кремлем про загрозу ядерної війни. путін повинен припинити погрожувати світу, інакше на росію чекають погані наслідки.

Блінкен додав, якщо росія припинить воювати – закінчиться війна, якщо припинить Україна – закінчиться Україна.

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