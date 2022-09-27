Так, Вашингтон не будет выступать против. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, включая и то, чтобы вернуть территорию, которая была тем или иным способом незаконно захвачена россией,

– подчеркнул Блинкен.

США никогда не признают аннексии

Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не признают аннексию 4 регионов, которые путин может аннексировать после фиктивных "референдумов".

Он уверен, что украинцы будут продолжать возвращать отобранные у них земли, а США будут поддерживать эти усилия. Блинкен добавил, что Штаты готовы наложить на россию дополнительные серьезные санкции за продление аннексии.

Обратите внимание! СМИ пишут, что в Конгрессе США согласились предоставить почти 12 миллиардов долларов новой военной и экономической помощи Украине.

"Референдумы" – признак провала россии

Ранее Блинкен отмечал, что россия поспешила с "референдумами" из-за своих провалов на поле боя . Он отмечал успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

Собственно, россия увидела серьезное изменение тенденций на фронте. По словам Блинкена, даже некоторые самые близкие ее соратники четко выражают обеспокоенность тем, что делает кремль и какие последствия это будет иметь для мира.

План США, если россия применит ядерное оружие

Блинкен накануне подчеркнул, что у США есть четкий план на случай того, если россия применит ядерное оружие. Его детали не обнародуют. Президент США Джо Байден готов сделать все для того, чтобы помочь украинцам защититься. Блинкен убеждает, что Штаты не хотят, чтобы война расширялась, поэтому сплачивают другие страны для давления на россиян.

Представители Вашингтона лично пообщались с кремлем об угрозе ядерной войны. Путин должен прекратить угрожать миру, иначе россию ждут плохие последствия.

Блинкен добавил, если россия прекратит воевать – закончится война, если прекратит Украина – закончится Украина.