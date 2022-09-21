Кремль ощущает изменение тенденций на поле боя

Госсекретарь сказал, что неудивительно, что россия идет на эти шаги именно сейчас – после неудач на поле боя и все большей обеспокоенности в мире по поводу развязанной ею войны.

К теме Для чего кремлю фальсифицированные результаты фиктивных референдумов: анализ ISW

Это признак провала россии. Мы видим, что в последние недели Украина добилась значительных успехов в возвращении своих территорий, захваченных силами россиян после вторжения 24 февраля. Это также время, когда россия увидела серьезное изменение тенденций на поле боя, и даже некоторые ближайшие ее соратники четко выражают обеспокоенность тем, что делает кремль и какие последствия это будет иметь для мира,

– отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях и попыток аннексировать их.

Россия планирует псевдореферендумы: мир осудил цинические намерения

Российские захватчики собираются провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях предварительно 23 – 27 сентября. Страны мира отреагировали на эту новость:

канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что фиктивные "референдумы" не могут быть признаны;

генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что российские "референдумы" – нелегитимны;

советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что россия спешит провести "референдумы" из-за успехов ВСУ, а также – из-за вероятной подготовки к мобилизации.

Как реагируют другие страны мира читайте по ссылке.

Смотрите также – предводители фейковых республик в отчаянии умоляют кремль о "референдуме": видео