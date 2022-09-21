Кремль відчуває зміну тенденцій на полі бою

Держсекретар сказав, що не дивно, що росія йде на ці кроки саме зараз – після невдач на полі бою та все більшої стурбованості у світі щодо розв'язаної нею війни.

Увага Для чого кремлю фальсифіковані результати фіктивних референдумів: аналіз ISW

Це ознака провалу Росії. Ми бачимо, що в останні тижні Україна досягла значних успіхів у поверненні своїх територій, захоплених силами росіян після вторгнення 24 лютого. Це також час, коли росія побачила серйозну зміну тенденцій на полі бою, і навіть деякі найближчі її соратники чітко висловлюють стурбованість тим, що робить кремль і які наслідки це буде мати для світу,

– зазначив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США ніколи не визнають російських псевдореферендумів на окупованих територіях та спроб анексувати їх.

Росія планує псевдореферендуми: світ засудив цинічні наміри

Російські загарбники збираються провести так звані "референдуми" на окупованих територіях попередньо 23 – 27 вересня. Країни світу відреагували на цю новину:

канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що фіктивні "референдуми" не можуть бути визнані;

генсек НАТО Єнс Столтенберг теж зазначив, що російські "референдуми" – нелегітимні;

радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що росія поспішає провести "референдуми" через успіхи ЗСУ, а також – через ймовірну підготовку до мобілізації.

Як реагують інші країни світу читайте за посиланням.

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