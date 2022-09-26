Наразі офіційної інформації про те, що сталося немає. Однак російські пропагандисти вже встигли заявити про роботу ППО.

Важливо Один обвалився, інший ледве стоїть, – швейцарський дослідник про мости у Новій Каховці

Водночас в українських телеграм-каналах пишуть про точкові влучання по мосту через Каховську ГЕС. Додамо, що удари по мосту не є рідкістю.

Раніше стверджували, що внаслідок ударів ЗСУ міст біля дамби у Новій Каховці міг обвалитись. Оприлюднили супутникові знімки, на яких видно серйозні ушкодження. Половина прольоту нібито абсолютно зруйнована, інша половина – сильно пошкоджена.

Ще 24 серпня ЗСУ вдарили по мосту через Каховську ГЕС у Херсонській області. Тоді у мережі з'явилися фото мосту тоді було видно, що він фактично весь в дірках.

Звуки прильотів на Херсонщині: дивіться відео

Росіяни захопили Каховську ГЕС: яка там ситуація

Окупанти захопили Каховську ГЕС ще на початку повномасштабного вторгнення. 5 вересня через бойові дії Каховську ГЕС відключили від енергосистеми. Станом на 6 вересня Каховська ГЕС знову продовжує працювати в енергосистемі.

"Укргідроенерго" інформує, що двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади, які проводять огляди і намагається підтримувати працездатний стан обладнання.

Натомість оперативні ремонти не виконуються. На Каховську ГЕС неможливо доставляти запчастини, щоб проводити якісні ремонти і підготовку до осінньо-зимового періоду. В "Укргідроенерго" підкреслили, що Каховська ГЕС може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність. Зокрема, обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання.

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