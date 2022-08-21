Про це повідомляють 21 серпня в російських телеграм-каналах. "Бавовна" лунала у Глушковському районі.
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Місцеві мешканці панікують і публікують відео, де чутно вибухи.
У Курській області лунають вибухи: дивіться відео
Вибухи у Севастополі
В тимчасово окупованому Криму 21 серпня, приблизно о 6:33, також лунали вибухи. Про це повідомили мешканці Севастополя. російські вбивці переконують – працюють системи протиповітряної оборони.
Повторно вибухи чули о 11:38. Загарбники закликають людей не панікувати.
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"Бавовна" в Алупці
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 20 серпня у морі біля Алупки лунали вибухи. Проте росіяни знову переконували, що це було ППО. Це трапилось о 22:15.
Крім цього, вчора вибухи були й біля Євпаторії, Севастополя та в Чорноморському районі.
Зверніть увагу – Рефат Чубаров про вибухи в окупованому Криму: дивіться відео