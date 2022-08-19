"В окупованому Криму початок українського туристичного сезону"

Для жителів окупованого Криму "бавовна" стає буденною справою, оскільки в серпні це вже третій випадок, коли в росіян щось горить на півострові. Редакція 24 каналу зібрала найактуальніші реакції українців на "бавовну" в Криму, яка сталася 18 серпня.

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Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян написав у твітері, що "Бельбек і Керч проходять процес вибухової українізації".

Громадський активіст Сергій Стерненко написав, що в Криму "ніч бавовни". Також Сергій Стерненко у своїх соціальних мережах публікував відео вибухів у Криму.



Реакція Стерненка на "бавовну" / Скриншот

Розслідувач Михайло Ткач, як і Сергій Стерненко, звернули увагу на те, що в Криму була оголошена повітряна тривога. У серпні війна прийшла й на окупований півострів, що точно не входило в плани росії.



Реакція Ткача на "бавовну" в Криму / Скриншот

Спортивний журналіст та коментатор Вадим Скічко теж звернув увагу на те, що в Криму оголосили повітряну тривогу. Він висловив сподівання, що це не остання тривога для окупантів.



Реакція Скічка на тривогу в Криму / Скриншот

Український реп-виконавець Андрій Фріл нагадав про відео з Бельбеку ще за 2014 рік. Аеродром у Бельбеку – один з найбільших на півострові. На ньому базуються Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М.

Також українці тролять російських військових у Криму супутником, який придбав фонд Сергія Притули.

Блогер Ігор Лаченков, який разом з Притулою купили супутник для української розвідки, нагадав слова росіянки, яка виїжджала після вибухів у Новофедорівці 9 серпня.



Реакція Лаченкова на "бавовну" в Криму / Скриншот

Як відомо, російська пропаганда всіляко виправдовує "бавовну" в окупованому Криму, не визнаючи свої втрати. Письменник Остап Українець зіронізував про те, як цю новину розкажуть в російських ЗМІ.



Реакція Українця на "бавовну" в Криму / Скриншот

Співавтор подкасту Підкаст Олексій Кушнір пожартував про те, чому люди в Криму не можуть спуститися в підвали під час повітряної тривоги. Він потролив кримчан, які під час туристичного сезону здають в оренду буквально все.

Політолог Микола Давидюк вибухи в тимчасово окупованому Криму назвав початком українського туристичного сезону.



Реакція Давидюка на "бавовну" в Криму / Скриншот

російська пропаганда заявила, що 18 серпня у Криму буцімто спрацювала ППО. Тому українці не проти, щоб на окупованому півострові працювали російські С-400, аби росіяни щовечора боялися вибухів.



У мережі жартують після "бавовни" у Керчі та Бельбеку / Скриншот

Українці 24 серпня, попри війну, готуються відзначати День Незалежності України. Після "бавовни" в Криму та Севастополі українців цікавить, а що ж тоді буде 24 серпня.

Що відомо про "бавовну" в Криму

На тимчасово окупованому півострові у серпні сталася серія вибухів. Перша "бавовна" сталася 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром Саки.

Вдруге в Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію.

В обох випадках детонували боєприпаси окупантів. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.

Ввечері 18 серпня повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.

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