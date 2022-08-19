У Криму минулого тижня трапилися кілька потужних вибухів. Зокрема, на аеродромі "Саки", де згоріли багато російських літаків.

До теми "Бавовна" наближається до південного берега – до кримського мосту лишилося трохи, – Жданов

Україна не виключає ударів по Криму

Україна поки офіційно не визнала атак по військових об'єктах росіян в Криму. Однак міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що ЗСУ не виключають ударів по тимчасово окупованому півострові зі зброї, яку надали США.

Якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де перебуває ворог, то, відповідно, у нас немає таких обмежень,

– зазначив Резніков.

Також він підкреслив, що українські захисники не здійснюватимуть жодних обстрілів в межах законодавчо визнаних кордонів росії.

Своєю чергою, високопосадовець з адміністрації Байдена заявив, що США підтримують удари по Криму, якщо Київ вважатиме їх за потрібне.

"Звичайно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали було для самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", – зауважив посадовець.

Він наголосив, що Крим – це Україна, і так вважають в адміністрації президента Сполучених Штатів. За словами одного з українських чиновників, це повідомлення підтримки вже дійшло до Києва.

"Російським військам нема чого там перебувати, і напад на російські сили в Криму нічим не відрізняється від нападу на них навколо Києва, у Херсоні чи на Сході України", – зазначив колишній посол США в НАТО Курт Волкер.

Попри стійку позицію адміністрації Байдена щодо Криму, Україна не повинна використовувати зброю американського виробництва для нападу всередині росії. На думку президента США, це може спровокувати Третю світову війну.

Водночас невдовзі на тимчасово окупованому півострові можуть повторитися вибухи й, можливо, їх стане ще більше. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, світ може стати свідком нових ударів протягом "найближчих 2 – 3 місяців".

Варто подивитися – на аеродромі біля Севастополя лунають потужні вибухи: відео