В Крыму на прошлой неделе произошло несколько мощных взрывов. В частности, на аэродроме "Саки", где сгорело много российских самолетов.

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Украина не исключает ударов по Крыму

Украина пока официально не признала атаки по военным объектам россиян в Крыму. Однако министр обороны Алексей Резников отметил, что ВСУ не исключают ударов по временно оккупированному полуострову из оружия, предоставленного США.

Если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас нет таких ограничений,

– отметил Резников.

Также он подчеркнул, что украинские защитники не будут производить никаких обстрелов в пределах законодательно признанных границ россии.

В свою очередь, чиновник из администрации Байдена заявил, что США поддерживают удары по Крыму, если Киев сочтет их нужным.

"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили было для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной", – заметил чиновник.

Он подчеркнул, что Крым – это Украина и так же считают в администрации президента Соединенных Штатов. По словам одного из украинских чиновников, это сообщение поддержки уже дошло до Киева.

"Российским войскам нечего там находиться, и нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них вокруг Киева, в Херсоне или на Востоке Украины", – отметил бывший посол США в НАТО Курт Волкер.

Несмотря на устойчивую позицию администрации Байдена насчет Крыма, Украина не должна использовать оружие американского производства для нападения внутри россии. По мнению президента США, это может спровоцировать Третью мировую войну.

Вскоре на временно оккупированном полуострове могут повториться взрывы и, возможно, их станет еще больше. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, мир может стать свидетелем новых ударов в течение "ближайших 2 – 3 месяцев".

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