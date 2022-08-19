"В оккупированном Крыму начало украинского туристического сезона"

Для жителей оккупированного Крыма "хлопок" становится обыденным делом, поскольку в августе это уже третий случай, когда у россиян что-то горит на полуострове. Редакция 24 канала собрала самые актуальные реакции украинцев на "хлопок" в Крыму, который произошел 18 августа.

Кстати США поддерживают удары по Крыму, если Украина считает их необходимыми, – СМИ

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в твиттере, что "Бельбек и Керчь проходят процесс взрывной украинизации".

Общественный активист Сергей Стерненко написал, что в Крыму "ночь хлопка". Сергей Стерненко в своих социальных сетях публиковал видео взрывов в Крыму.



Реакция Стерненко на "хлопок" / Скриншот

Расследователь Михаил Ткач, как и Сергей Стерненко, обратили внимание, что в Крыму была объявлена воздушная тревога. В августе война пришла и на оккупированный полуостров, что точно не входило в планы россии.



Реакция Ткача на "хлопок" в Крыму / Скриншот

Спортивный журналист и комментатор Вадим Скичко также обратил внимание, что в Крыму объявили воздушную тревогу. Он выразил надежду, что это не последняя тревога для оккупантов.



Реакция Скичка на тревогу в Крыму / Скриншот

Украинский рэп-исполнитель Андрей Фрил напомнил о видео из Бельбека еще за 2014 год. Аэродром в Бельбеке – один из самых больших на полуострове. На нем базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.

Также украинцы троллят российских военных в Крыму спутником, который приобрел фонд Сергея Притулы.

Блогер Игорь Лаченков, который вместе с Притулой купили спутник для украинской разведки, напомнил слова россиянки, которая выезжала после взрывов в Новофедоровке 9 августа.



Реакция Лаченкова на "хлопок" в Крыму / Скриншот

Как известно, российская пропаганда всячески оправдывает "хлопок" в оккупированном Крыму, не признавая свои потери. Писатель Остап Украинец сыронизировал о том, как эту новость расскажут в российских СМИ.



Реакция Украинца на "хлопок" в Крыму / Скриншот

Соавтор подкаста Подкаст Алексей Кушнир пошутил о том, почему люди в Крыму не могут спуститься в подвалы во время воздушной тревоги. Он потроллил крымчан, которые во время туристического сезона сдают в аренду буквально все.

Политолог Николай Давидюк взрывы во временно оккупированном Крыму назвал началом украинского туристического сезона.



Реакция Давидюка на "хлопок" в Крыму / Скриншот

российская пропаганда заявила, что 18 августа в Крыму якобы сработало ПВО. Поэтому украинцы не против, чтобы на оккупированном полуострове работали российские С-400, чтобы россияне каждый вечер боялись взрывов.



В сети шутят после "хлопка" в Керчи и Бельбеке / Скриншот

Украинцы 24 августа, несмотря на войну, готовятся отмечать День Независимости Украины. После "хлопка" в Крыму и Севастополе украинцев интересует, а что тогда будет 24 августа.

Что известно о "хлопке" в Крыму

На временно оккупированном полуострове в августе произошла серия взрывов. Первый "хлопок" произошел 9 августа в Новофедоровке, где военный аэродром Саки.

Второй раз в Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная станция.

В обоих случаях детонировали боеприпасы оккупантов. Также сообщалось о взрывах в воинской части оккупантов.

Вечером 18 августа сообщалось о взрывах в Керчи возле крымского моста. Также около 4 взрывов раздалось на аэродроме Бельбек.

Узнайте больше – в сети показали момент взрывов в Керчи: смотрите видео