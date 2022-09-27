Об этом заявил губернатор Курской области роман старовойт.

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"Приблизительно в 21:10 в Курске зафиксирован громкий звук. Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация министерства обороны. Оснований для беспокойства нет", – написал старовойт.

Другие взрывы в Курске

Взрывы в Курске раздались 24 сентября. Местные жители сообщали, что слышали их у аэропорта. Туда отправились пожарные машины. Официальную информацию оккупанты не сообщали.

Россияне заявили, что в Курской области их обстреливают "украинские диверсанты". Это произошло 9 сентября. Пострадал якобы блокпост с омоном и росгвардией. Кремлевские пропагандисты сказали, что россия начала план "перехвата врага" в городе Суджа Курской области.

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