Из-за "хлопка" пострадал пограничник

В российских СМИ пишут, что Курскую область якобы атаковали беспилотниками. Атака неизвестных произошла в четверг, 18 августа, информирует 24 канал.

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Сообщается, что в результате двух атак якобы аппараты сбросили 5 бомб, из-за чего пострадал пограничник и автомобили.

российские пропагандисты пишут, что первая атака произошла 18 августа около 8 часов утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе. Речь идет о том, что три беспилотника сбросили на территорию россии 3 бомбы, из-за чего и пострадал пограничник.

Через несколько часов, как информируют российские СМИ, беспилотники вернулись в хутор. Два аппарата якобы сбросили 2 сняряда, в результате чего пострадали 4 автомобиля.

Кто причастен к вероятному "хлопку" в Курской области россии – пока неизвестно.

"Хлопок" вернулся в Белгород

Вечером 18 августа появилась информация, что в Белгородскую область привезли новую партию "хлопка". Сообщалось, что в Валуйском городском округе горит склад с боеприпасами. Детонация склада БК произошла в районе села Тимоново.

Жителей сел Тимоново и Солоты решили эвакуировать в безопасное место. По состоянию на 23:00 18 августа детонация боеприпасов продолжалась. На видео, публиковавшихся в соцсетях, можно увидеть яркие вспышки и дым от вылетов снарядов.

Стоит отметить, что именно из Белгородской области российские оккупанты наносят кровавые ракетные удары по Харьковской области.

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