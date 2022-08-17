Оккупанты взорвались вблизи границы

Инцидент произошел 16 августа около 15:00 по местному времени. Взорвались оккупанты всего в нескольких километрах от границы с Украиной, пишут российские СМИ.

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В Курской области взорвался КамАЗ вооруженных сил россии. Вероятно, он наехал на противотанковую мину,

– говорится в сообщении.

Один военный погиб, а еще двое – получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Заметим, что на мину россияне наехали по дороге между населенными пунктами Волфино и Новый путь.

Потери врага в Украине: последние новости

В Лисичанске 16 августа произошел взрыв в бывшем здании СБУ, где находились российские оккупанты. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что путинские солдаты, пожалуй, снова "неосторожно вели себя". Из-за этого погибли около 100 человек из руководства 2-го армейского корпуса россии. Среди них было ориентировочно 20 фсбшников.

При этом за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 вражеских бойцов, а всего с начала войны – 44,1 тысячи. Вчера враг наибольшие потери понес на Донецком и Харьковском направлениях.

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Сколько российской техники уничтожили ВСУ:

танков – 1886 единиц;

боевых бронированных машин – 4162 единицы;

артиллерийских систем – 993 единицы;

РСЗО – 263 единицы;

средств ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единицы;

вертолетов – 196 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 единицы;

крылатых ракет – 190 единиц;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3054 единицы;

специальной техники – 93 единицы.

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