Окупанти підірвалися неподалік кордону
Інцидент трапився 16 серпня близько 15:00 за місцевим часом. Підірвалися окупанти всього лиш за кілька кілометрів від кордону з Україною, пишуть російські ЗМІ.
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У Курській області вибухнув КамАЗ збройних сил росії. Ймовірно, він наїхав на протитанкову міну,
– мовиться у повідомленні.
Один військовий загинув, а ще двоє – зазнали поранень. Зараз вони перебувають у лікарні.
Зауважимо, що на міну росіяни наїхали на дорозі між населеними пунктами Волфіно та Новий Путь.
Втрати ворога в Україні: останні новини
У Лисичанську 16 серпня трапився вибух у колишній будівлі СБУ, де були російські окупанти. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що путінські солдати, мабуть, знову "необережно поводилися". Через це загинуло близько 100 осіб з керівництва 2-го армійського корпусу росії. Серед них було орієнтовно 20 фсбшників.
При цьому за минулу добу українські захисники ліквідували 200 ворожих бійців, а загалом з початку війни – 44,1 тисячі. Учора ворог найбільших втрат зазнав на Донецькому та Харківському напрямку.
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Скільки російської техніки знищили ЗСУ:
- танків – 1 886 одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 162 одиниць;
- артилерійських систем – 993 одиниці;
- РСЗВ – 263 одиниці;
- засобів ППО – 136 одиниць;
- літаків – 233 одиниці;
- гелікоптерів – 196 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 одиниці;
- крилатих ракет – 190 одиниць;
- кораблів / катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 054 одиниці;
- спеціальної техніки – 93 одиниці.
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